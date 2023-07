"Mai toccare i selvatici: li danneggia"

Pensando di aiutarla, l’ha raccolta allontanandola dal genitore e mettendo la sua vita a rischio. Il Parco Nord Milano lancia un Sos fauna selvatica, raccontando la storia di una civetta (nella foto) soccorsa per sbaglio da un fruitore del polmone verde. "In questo periodo dalle calde temperature, sono diverse le specie che stanno portando avanti la delicata fase della riproduzione. Tra queste ci sono anche i rapaci notturni. Questa giovane civetta, come unica sua colpa, ha avuto la sfortuna di trovarsi nella cosiddetta fase 2 di crescita e incontrare l’uomo", spiega la guardaparco Daniela Meisina. In questa fase, gli uccelli possono essere privi del piumaggio da adulto, zampettare a terra e non volare. Non significa, però, che sono stati abbandonati dai genitori: gli adulti sono lì, anche se nascosti, pronti a dare loro cibo e soprattutto protezione. "In questa fase non vanno spostati o presi e i cani vanno tenuti lontani e al guinzaglio. La giovane civetta in questione si trovava proprio in questa situazione, in un’area frequentata da diverse persone e quindi molto vulnerabile. Purtroppo si è imbattuta in un fruitore che, non conoscendo la biologia e il comportamento di questi animali, pensando si trovasse in difficoltà, l’ha raccolta e tenuta in condizioni non idonee, compromettendone la stessa sopravvivenza". Per fortuna altre persone hanno allertato il servizio di vigilanza che, intervenendo immediatamente, ha portato l’animale al sicuro nel più vicino centro di recupero per la fauna selvatica. "Con questa storia vogliamo porre nuovamente l’attenzione sul corretto comportamento rispetto alla fauna selvatica del Parco che non può essere detenuta né trattenuta. Solo in caso di ferite o pericolo va contattato il numero di vigilanza". Laura Lana