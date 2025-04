Maggiore consapevolezza tra i banchi di scuola grazie a un utile incontro con i carabinieri

Abbiamo avuto la possibilità di intervistare il comandante dei carabinieri di Cusano Milanino, Stefano De Cesidio. La nostra curiosità riguardava soprattutto le conseguenze nel caso in cui dei soggetti minori di quattordici anni vengano sorpresi a commettere atti vandalici. Sotto tale età vengono ritenuti responsabili i genitori e a seconda della gravità dei fatti possono essere chiamati a pagare multe anche molto salate. Qualora invece si tratti di ragazzi dai quindici anni in su, le pene variano a seconda del reato, ma sono i soggetti stessi a pagarne le conseguenze.

In riferimento al problema della distruzione degli arredi pubblici abbiamo poi chiesto se sul territorio fossero presenti telecamere e il comandante ci ha spiegato che sono presenti numerosi dispositivi comunali che vengono utilizzate anche in caso di furto o violazione del codice stradale o incidenti. Diversa è la procedura con le telecamere delle abitazioni private perché per poter visionare le registrazioni è necessaria l’autorizzazione dei proprietari.

L’uso delle telecamere e la minaccia di conseguenze anche gravi non possono essere l’unico strumento per far comprendere ai ragazzi che è importante portare rispetto verso i luoghi pubblici. E’ necessario sensibilizzare i giovani in modo che capiscano che luoghi pubblici puliti e sicuri garantiscono una società migliore.