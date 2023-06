Maggio in Giallo" a San Giuliano, Gran Finale con 24 Autori di Letteratura di Genere"

Gran finale per “Maggio in Giallo“, la rassegna della letteratura di genere che dallo scorso 11 maggio, a San Giuliano, tiene compagnia ad appassionati e curiosi. Dopo il buon riscontro delle cene "da brivido" e degli incontri organizzati nell’ultimo mese, dalle 15 alle 19.30 di oggi lo Spazio Cultura ospiterà la giornata conclusiva della kermesse, con la presentazione di svariati autori e autrici. Ad avvicendarsi saranno, coi rispettivi romanzi, Paola Varalli, Roberto Ottonelli, Davide Pappalardo, Bruno Volpi, Luisa Ferrari, Fabrizio Carcano, Achille Maccapani e Irene Schiavetta. Ognuno di loro sarà introdotto da un presentatore attraverso un’intervista-dibattito. La chiusura dell’evento, a partire dalle 18.30, sarà affidata a Valerio Varesi e Bruno Morchio.

Gli scrittori in scaletta rappresentano solo una parte di quelli, 24 in totale, che sono stati ospiti della rassegna. Un’iniziativa che anche quest’anno ha saputo fare da richiamo, promuovendo la conoscenza di un genere letterario che, tra quelli di nicchia, si conferma uno dei più apprezzati. Anche l’edizione 2023 di Maggio in Giallo, la nona, è stata organizzata dall’associazione culturale Il Picchio in accordo con Nuova Libropoli e il Comune di San Giuliano. "Così contribuiamo a fare cultura", commentano gli organizzatori. Alessandra Zanardi