Magazzino della droga due pusher in manette

Da pochi giorni avevano preso in affitto alcuni locali nel seminterrato di via Leopardi 81, con l’obiettivo di farlo diventare un punto di consegna e di partenza della droga. La squadra investigativa del commissariato ha monitorato gli spostamenti fino al blitz che ha portato all’arresto di una coppia di stranieri proprio vicino al magazzino. Il primo a finire in manette è stato un marocchino classe 1970, M. B., residente in Spagna e pluripregiudicato per reati proprio legati agli stupefacenti. L’uomo è stato controllato poco dopo essere sceso dalla sua auto: sotto al sedile posteriore del veicolo, erano stati posizionati 47 panetti di hascisc per un peso di 4,7 chilogrammi. Sempre in auto sequestrati anche 9,30 grammi di cocaina e 300 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. L’altro è un egiziano classe 1983, A.D., irregolare sul territorio. Gli agenti lo hanno trovato con un panetto di hascisc e altri due pezzetti per un totale di 121,41 grammi di droga oltre a 1.245 euro. La.La.