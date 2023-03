Madre uccisa Verso il processo alla figlia

Chiusa l’inchiesta sull’omicidio horror di Lucia Cipriano, la 84enne il cui cadavere fu ritrovato il 26 maggio 2021 del suo appartamento a Melzo, nell’hinterland. La figlia della vittima, Rosa Fabbiano, 58 anni, in carcere a San Vittore con l’accusa di aver soffocato e poi fatto a pezzi il corpo posizionato sotto un telo di cellophane all’interno della vasca da bagno, ora rischia il processo davanti alla Corte d’assise. Alla base dell’omciidio ci sarebbe, stando al giudice che convalidò il suo fermo, "l’assoluta incapacità dimostrata dall’indagata nel sopportare il decadimento fisico e mentale altrui e, in particolare, di coloro che le sono affettivamente legati".

"Ho fatto un disastro", aveva detto Rosa a una sorella mentre veniva accompagnata in auto verso la caserma dell’Arma. Le ultime parole proferite da Fabbiano, che da quel momento si è chiusa nel silenzio. Sia nell’interrogatorio con il pm Elisa Calanducci che in quello di convalida del fermo, la 58enne operaia, sposata con due figlie e residente a Mediglia, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Pioltello e del nucleo investigativo di Milano.