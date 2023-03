Macchinette scassinate alla Rodari Pregiudicato sospettato del furto

Ennesimo furto ai danni di una delle scuole del comprensivo di via Libertà, che dallo scorso dicembre ad oggi ha fatto registrare almeno 15 intrusioni, presumibilmente ad opera di una stessa persona, in vari plessi. Nel fine settimana è toccato (di nuovo) alla materna Rodari, alleggerita dei soldi contenuti nei distributori di bevande. L’ipotesi è che in azione ci sia sempre il medesimo soggetto, lo stesso - un pregiudicato sandonatese di 40 anni - che giovedì scorso è stato arrestato e messo ai domiciliari. Si presume che l’uomo sia evaso dalla misura cautelare per mettere a segno questo ulteriore colpo. Sospetti che ora spetterà agli inquirenti verificare, mentre domani alle 18 è in agenda un incontro tra il preside Fabio Favento, i rappresentanti dei genitori e il sindaco Francesco Squeri, per discutere della questione.A.Z.