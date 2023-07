"Ma è un piano senza grandi idee a Cassina de' Pecchi?"

"Un Pgt che ricalca vecchi contenuti e senza grandi idee. Dove il consumo di suolo c’è, eccome. Ma senza benefici reali o contropartite per la cittadinanza". Così i consiglieri di minoranza prima del voto contrario. "La narrativa del Pgt a consumo di suolo zero è stata smontata qui stasera - così Sandro Medei - ed è la stessa maggioranza ad ammettere che il consumo c’è. Si andranno a cancellare circa 16mila metri quadrati di suolo agricolo. Ma senza progetti che portino reali e duraturi benefici per la città". Sulla Cascina al Ponte: "Mi auguro che delle alternative al progetto previsto siano state prese in esame, e magari scartate". Silenziosa, come annunciato e concordato, la presenza in aula dei cittadini che, dalla prima ora, hanno alzato gli scudi contro il progetto per Sant’Agata. Il tam tam per la partecipazione in aula era scattato negli ultimi giorni, insieme all’invito a un significativo silenzio, sulla pagina Facebook battezzata "Custodi del paesaggio". Un primo presidio davanti alla cascina si era tenuto l’8 luglio scorso. Intanto il Pgt prosegue il suo iter. Ad adozione fatta scatta il periodo di pubblicazione, che durerà 60 giorni, per la presentazione delle osservazioni. M.A.