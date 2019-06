Milano, 22 giugno 2019 - Le risorse utili a realizzare il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza sono state messe nero su bianco dalla Giunta regionale nella proposta di Bilancio approvata ieri. Nel dettaglio, la Regione si è impegnata a garantire 283 milioni di euro per il tanto atteso approdo della lilla in Brianza. Soldi che vanno ad aggiungersi ai 900 milioni di euro già stanziati dal Governo. L’investimento complessivo per allungare la M5 è stato stimato in 1,25 miliardi di euro. All’appello mancano, a questo punto, poco meno di cento milioni di euro. Soldi che dovranno essere garantiti dagli enti locali attraversati dal tracciato del prolungamento (Comuni, Città Metropolitana e Provincia).

L’iter ora è il seguente: entro l’autunno Comuni, Città Metropolitana e Provincia di Monza e Brianza dovranno firmare il protocollo nel quale sarà indicato il contributo economico che ogni istituzione dovrà garantire all’opera, mentre entro la fine dell’anno in corso o al più tardi nei primi mesi del 2020, la società MM (controllata dal Comune di Milano) dovrà aver concluso il progetto definitivo in modo si possa così passare alla fase esecutiva. Al protocollo tra enti locali dovrà seguire quello con i ministeri, in modo che gli impegni economici di ciascuno siano chiari e vincolanti una volta per tutte.

Sempre a proposito di trasporto pubblico locale, la proposta di Bilancio varata dall’esecutivo di Palazzo Lombardia riserva 419 milioni di euro all’Agenzia del trasporto pubblico del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La quota che spetta solo a Milano è pari a 316 milioni di euro, fanno sapere dalla Regione.

Non solo mezzi pubblici. Nella stessa proposta di Bilancio sono previsti anche 600 milioni di euro per l’autostrada Pedemontana Lombarda. Non si tratta di soldi destinati a finanziare i cantieri e il completamento dei lavori ma di soldi dati a titolo di garanzia. Il business-plan dell’opera si basa su determinate ipotesi di traffico e la garanzia servirà nel caso in cui queste ipotesi di traffico non dovessero realizzarsi. Detto altrimenti: vale come le garanzie sui Giochi, finalizzate a compensare il mancato raggiungimento dell’incasso previsto dai biglietti o la mancata realizzazione dell’evento per causa di forza maggiore. Quanto al progetto dell’autostrada, dalla Regione si assicura che l’orientamento resta quello di completarla secondo i piani originali.

«Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti per 1 miliardo e 800 milioni di euro nel triennio 2019-2021 in sanità, infrastrutture per mobilità, ambiente, sicurezza del territorio e imprese». Questa la sinossi della proposta di Bilancio secondo Attilio Fontana, presidente della Regione. «Nella nostra proposta confermiamo l’impegno a migliorare le infrastrutture per la mobilità – spiega Davide Caparini, assessore regionale a Bilancio, Finanza e Semplificazione – autorizzando 600 milioni di euro per la Pedemontana lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana 5 da Milano a Monza. Quest’ultimo investimento, per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare la qualità dell’aria, si aggiunge ai numerosi interventi programmati per la tutela ambientale e la prevenzione del rischio idrogeologico».

Soddisfatto anche Marco Granelli, assessore comunale alla Mobilità: «Lo stanziamento dei fondi per la M5 da parte della Regione è un fatto importante. Il progetto va». «Per quanto riguarda l’allungamento delle aspettative di vita – prosegue Caparini – sono stati destinati oltre 80 milioni per l’ammodernamento tecnologico ed infrastrutturale degli ospedali. Inoltre, sono state rifinanziate con ulteriori 8 milioni di euro le misure di sostegno alle imprese». Nel dettaglio, gli investimenti previsti con la manovra di assestamento sono 739 milioni di euro per il 2019, mentre nel 2020 scenderanno a 546 milioni e nel 2021 a 521 milioni. Ora il Progetto di Legge passa al vaglio delle Commissioni. La discussione in Consiglio regionale sarà il 25 e 26 luglio.