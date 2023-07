Lutto cittadino e magliette bianche "Vale, ti salutiamo per l’ultima volta"

di Roberta Rampini

Magliette bianche, lutto cittadino e serrande abbassate, oggi a Garbagnate Milanese. Alle 15 nella chiesa dei Santi Eusebio e Maccabei si svolgeranno i funerali di Valentino Serafino Colia, il 15enne travolto e ucciso da un furgone lo scorso 17 luglio, in viale Kennedy, mentre era in bicicletta insieme all’amica Ambra, 16 anni, che è ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano. "Il desiderio della famiglia è quello di vederci indossare una maglietta bianca o qualcosa di chiaro", scrivono gli amici di Valentino nelle chat e sui social. Il Comune, invece, ha proclamato il lutto cittadino. "Certo di interpretare il sentimento dell’intera comunità garbagnatese, profondamente colpita da questo drammatico evento, ho proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 26 luglio, come sentita e doverosa manifestazione di partecipazione al dolore e di vicinanza alla famiglia e agli amici del ragazzo - scrive il sindaco Davide Barletta -. Le bandiere collocate in Piazza del Municipio saranno esposte a mezz’asta, in segno di lutto. Ai titolari di attività commerciali e ai pubblici esercenti, ordino di abbassare le serrande dalle ore 15 e fino alla conclusione della cerimonia funebre, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale. Vietate le attività ludico-ricreative". L’incidente è successo alle 22.30, Valentino era in bici con l’amica, stavano attraversando sulle strisce pedonali sono stati travolti dal furgone guidato da Bogdan Pasca, romeno di 32 anni, ubriaco e senza patente (arrestato in flagranza per omicidio stradale). Valentino è morto sul colpo, la sua amica è in prognosi riservata. Oggi l’ultimo saluto a Valentino anche da parte del mondo del basket giovanile, una sua grande passione. "Lo saluteremo per l’ultima volta ricordando i momenti belli trascorsi insieme" - scrive in un post l’associazione Puntoebasket, dove Valentino giocava da tre anni -. Per volontà dei familiari di Valentino, si invita chiunque desideri onorare la sua memoria a fare una donazione all’Associazione Alessio Koeman Allegri.