L’universitaria contro il caro-affitti Rettrice e sindaco: ti sosteniamo

di Massimiliano Mingoia

La rettrice del Politecnico Donatella Sciuto sostiene la battaglia di Ilaria Lumera, la 23enne studentessa al quarto anno di Ingegneria ambientale che da martedì è accampata con una tenda in piazza Leonardo da Vinci, davanti alla sede dell’ateneo, per protestare contro il caro-affitti a Milano. La numero uno del Politecnico ieri ha incontrato la giovane costretta da anni a fare la pendolare dalla sua città, Alzano Lombardo, in Val Seriana, fino all’università meneghina a causa dei prezzi insostenibili per trovare una stanza in cui vivere nel capoluogo lombardo. "Ho detto a Ilaria che la sosteniamo in questa battaglia che combattiamo anche noi – racconta la rettrice –. Come rettori è una cosa che denunciamo da tempo. L’ho detto anche al sindaco Giuseppe Sala: Milano è una città per persone anziane e ricche e ci vogliono alloggi non solo per gli studenti ma anche per chi si laurea e con lo stipendio non paga l’affitto".

Attualmente il Politecnico ha 2 mila posti letto nelle sue residenze, a cui se ne aggiungeranno 250 il prossimo anno e altri 500 nel 2026. Una goccia in mezzo al mare, considerando che gli iscritti dell’ateneo sono 47.959, un terzo dei quali è straniero e dunque in trasferta a Milano. "Per questo il Politecnico – continua Sciuto – ha stanziato un milione di euro per una misura di aiuto all’affitto, che si aggiunge a quelle già presenti. Prima gli studenti dovevano presentare il contratto d’affitto, ora, con questa misura, vediamo di semplificare le cose, con un aiuto ad esempio anche ai pendolari, considerando ad esempio che Trenord non ha abbonamenti per studenti. Ma dobbiamo definirla esattamente". La rettrice aggiunge che "la situazione è esplosa dopo il Covid". Per i proprietari è più conveniente affittare ai turisti per brevi periodi. "Prima succedeva solo con la settimana del Salone, ora è così tutto l’anno".

Il boom degli affitti brevi è noto al sindaco e all’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, che hanno già chiesto al Governo e al Parlamento di legiferare per prevedere dei limiti agli affitti a misura di turista. E Sala ieri ha chiamato Ilaria. Lei racconta: "Il sindaco mi ha spiegato qual è la situazione e quali sono le difficoltà economiche del Comune, ma mi ha promesso che riprenderanno il tavolo degli affitti, e che ci sarò anch’io". La studentessa, che ha sollevato il problema pur avendo trovato un alloggio a 600 euro al mese in Città Studi fino a luglio, ieri pomeriggio ha annunciato che per almeno una sera tornerà a dormire a casa ("non ce la faccio più, sono stanca"). Mercoledì, tramite l’europarlamentare dem Pierfrancesco Majorino, Lumera ha parlato della sua protesta con la segretaria del Pd Elly Schlein.