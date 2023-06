Lungo Naviglio e centro storico Cassina si confronta sui piani green

di Monica Autunno

Progetti "green" per la riqualificazione dell’area del lungo naviglio e del centro storico, ma anche tre ambiti di trasformazione che fanno già discutere: due assemblee pubbliche di presentazione fatte, parte il confronto sulla variante al Pgt. Sarà adottata entro l’estate ed è destinata su carta ad essere uno dei lasciti della giunta Balconi, in scadenza la prossima primavera. "Una variante - così il sindaco e delegato all’Urbanistica, Elisa Balconi - che in quanto tale avrà un impatto soft. Ma che fornisce delle risposte ad alcune criticità e ratifica l’impegno a ridurre al massimo il consumo di suolo. Parlano i numeri: rispetto all’ultimo piano regolatore una riduzione dell’89%". Proprio sul consumo di territorio si apre invece il contraddittorio con le opposizioni. In particolare con il Pd: "In questo momento storico occorreva andare in direzione ben diversa". La realizzazione della bozza è stata, in questo ultimo anno, a cura dello studio Pim, nelle persone dei professionisti Dario Corvi e Dario Sbalzarini. Due incontri di illustrazione delle linee guida si erano già tenuti l’anno scorso, nei giorni scorsi la presentazione di un lavoro di fatto concluso. Il nodo centrale, e, come si diceva, il terreno maggiore di confronto, tre ambiti di trasformazione fra capoluogo e frazione di Sant’Agata. Uno destina a residenziale, con previsione di un asilo nido, l’area dell’ex centro tennis di via Andromeda; il secondo prevede residenza e un supermercato di medie dimensioni a Sant’Agata, sull’area della Cascina Ponte, edificio rurale all’abbandono e diroccato; il terzo prevede un prolungamento industriale in via Dell’Artigianato. "In parte abbiamo manutenuto destinazioni - così Balconi - .

Le modifiche vanno a rivalutare lotti, come alla Cascina Ponte, le cui condizioni sono sotto gli occhi di tutti, o all’ex centro tennis, dove in prospettiva nascerà un nido. Un servizio che alla città serve. Il consumo di suolo, dove c’è, è comunque compensato". Non così per la minoranza. "Tutti e tre gli interventi - così sul suo blog il consigliere dem Andrea Parma - sono all’insegna del consumo di suolo. E, in riferimento in particolare alle previsioni per l’area di Cascina Ponte, non consegnano nulla e non riconsegnano nulla, in termini di servizi, alla frazione e ai cittadini. A dieci mesi dalla fine del mandato ci saremmo aspettati scelte in linea con il programma amministrativo, che prevedeva fra l’altro la difesa deel commercio di vicinato: la previsione di un supermercato va in tutt’altra direzione".