Luminarie, gospel e magia. Parte il conto alla rovescia

Gospel, Villaggio di Babbo Natale, mangiatori di fuoco, giocolieri: la lunga cavalcata delle feste di fine anno a Pioltello è cominciata giovedì con l’accensione dell’albero per Sant’Andrea e continuerà con un appuntamento al giorno fino all’Epifania alla Madonna della Seggiola. Tutto riassunto nel cartellone "Natale in città". "Dicembre è il mese più gioioso dell’anno, nelle case si respira felicità e serenità, vogliamo portare lo stesso spirito nelle nostre strade - spiega Paola Ghiringhelli, assessore agli Eventi e Proloco -. Così anche quest’anno abbiamo messo a punto un programma ricco di Intrattenimento adatto a tutte le età". Uno sforzo che si ritrova in un ventaglio di appuntamenti, "per il terzo anno tornano le fontane danzanti (7 dicembre) che riempiono le piazze non solo di pioltellesi, ma di curiosi in arrivo da tutta la Martesana - ancora l’assessore -. Dal 2022 abbiamo arricchito la festa patronale accendendo l’albero in piazza, una novità accolta con tanto calore. Il Villaggio di Babbo Natale, che apre oggi, la fiera di Santa Lucia e la Befana in Musica saranno il coronamento di questo bel periodo per tutti, grandi e piccoli".

Stasera uno dei momenti più attesi: il concerto dei BruCo Gospel Choir, i quasi cinquanta elementi del coro e la loro band si esibiranno alle 21, nella chiesa di Maria Regina (via Perugino 1). Il 16 dicembre un evento molto significativo: rappresentanti di tutte le religioni, evangelici, ebraici, islamici, cattolici si riuniranno intorno intorno alla Luce della Pace. Come ogni anno gli scout porteranno in piazza dei Popoli, alle 15, la fiammella che da Gerusalemme verrà consegnata al sindaco Ivonne Cosciotti, in presenza di tutti i parroci pioltellesi e delle associazioni pacifiste del territorio. Non manca la chicca per over 55 a ritmo di liscio. La festa di Natale per la terza età si terrà domenica 17 dalle 14.30 nella palestra dell’oratorio Maria Regina (ingresso da via Mantegna): pomeriggio danzante con l’orchestra di Raf Benzoni, accompagnato da buffet. Prenotazioni: lunedì 4 dicembre (10-12.30) e martedì 5 dicembre (9-12.30) in sala consiliare, in Municipio. Informazioni: 02.92366113.