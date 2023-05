L’ultimo saluto al sindaco sabato a Bettola

Una città colma di dolore e rimpianto, gettata nello sconforto dalla morte improvvisa e inaspettata del suo primo cittadino, stroncato in casa da un arresto cardiaco a 54 anni lo scorso 12 maggio. Questa è l’atmosfera che si vive a Peschiera, dove ogni evento pubblico è stato annullato. Augusto Moretti (nella foto), sindaco dal 2021, aveva in pochissimo tempo conquistato il sincero affetto di tutti i cittadini grazie alla sua gentilezza e al sorriso che mai faceva mancare. Seppure ancora in attesa dell’autorizzazione ufficiale da parte del magistrato che ne aveva disposto l’autopsia, ufficiosamente è trapelato che le esequie si terranno sabato mattina alle 10 presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia a Bettola, dove si prevede che un bagno di folla. Dopo la sua tragica scomparsa le manifestazioni di cordoglio sono continuate ininterrottamente, dalla fiaccolata davanti al Municipio organizzata la sera stessa ai due giorni di lutto cittadino, dalle bandiere tricolori esposte sui balconi alla commemorazione in Comune, tenuta fra le lacrime, da parte degli amministratori politici e dei dipendenti amministrativi. "Abbiamo perso un uomo altruista e capace - racconta Luigi Di Palma, presidente del consiglio comunale - che completava l’opera con la sua educazione. Si arrabbiava solo con la burocrazia che rallentava i processi. Sotto la sua guida le cose stavano cambiando, sono convinto che Augusto avrebbe completato il suo programma molto prima dei canonici 10 anni". Nei prossimi giorni si dovranno sciogliere i nodi del governo della città dove fra i vari possibili scenari il più probabile è quello di una giunta e di un consiglio comunale dimissionari che proseguiranno il loro mandato fino alle prossime elezioni amministrative. Valeria Giacomello