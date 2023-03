Lucchini si tiene la Famiglia È la più giovane in squadra

L’esponente più giovane del Fontana 2 è Elena Lucchini da Voghera, 39 anni ancora da compiere, già deputata della Lega dal 2018 al 2022: è stata confermata assessora alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, le stesse deleghe con le quali era stata cooptata a novembre per sostituire Alessandra Locatelli, promossa ministra alla Disabilità. "La parte più bella", ha detto, sarà lavorare "in continuità con quanto iniziato. Mi stanno particolarmente a cuore i problemi degli anziani, mi impegnerò per dare risposte".