Luca Tomio presenta volume su Leonardo e la Valle dell'Adda

"Leonardo artista e ingegnere nella valle dell’Adda": ecco in anteprima il titolo del volume che, a fine estate, sarà la strenna per il quarantesimo compleanno del Parco Adda Nord. Tema leonardesco, firma da novanta, quella di Luca Tomio (nella foto), storico e teorico dell’arte e "leonardista" di fama, già autore di tre volumi sul Genio e da anni animatore del dibattito sui “misteri” legati all’opera leonardesca. Il volume su Leonardo e la valle dell’Adda sarà il quarto di una collana di Tomio dedicata al maestro e sarà presentato nel corso di un grande evento, clou delle celebrazioni del quarantennale, al Castello Rossino di Calolziocorte. Intanto l’autore battezza il terzo volume della medesima collana, intitolato "La grande Milano di Leonardo: arte, architettura, ingegneria e urbanistica": sarà presentato il prossimo 28 giugno a Palazzo Litta, a Milano. Parteciperanno insieme a Tomio eminenti personalità ed esperti: da Francesca Furst per il ministero della Cultura alla sovrintendente per la città metropolitana milanese Emanuela Carpani, alla sovrintendente fiorentina Antonella Ranaldi, oltre al docente universitario Andrea Spiriti, al vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo e al docente, ed ex assessore regionale, Stefano Bruno Galli. L’evento milanese precede di due mesi quello abduano, cui già ci si prepara. Il volume su Leonardo e la Valle dell’Adda è frutto di numerosi sopralluoghi dello studioso fra fiume, chiuse, dimore. Ma anche dello studio certosino di disegni e fogli autografi: "È qui - così lo studioso Tomio - nei dettagli celati fra le migliaia di carte, che si nascondono ancora spunti per gettare nuova luce sulla vita e le opere del Genio Universale". M.A.