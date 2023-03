Lottiamo per Sirio "La sua vita regolata da 3 scritture private"

Sirio è nato il 21 dicembre 2022 e la sua vita, nell’assenza di una legge che dia pari diritti alle due mamme, Cristina e Lucia, è regolata da un complesso sistema di scritture private. Atti che puntano a tutelare il neonato anche dal punto di vista patrimoniale, nel caso di morte o di inabilità della madre biologica, con un districarsi nei meandri di norme e burocrazia. "Milano era l’ultimo baluardo – spiega Cristina Rapino – noi continueremo a lottare per i diritti di nostro figlio, non possiamo fare altro".

Avete tentato di ottenere una registrazione in Comune?

"Noi viviamo nel Bresciano ma la mia compagna, la madre biologica, ha mantenuto la residenza a Lecce. Prima della nascita di Sirio il sindaco di Lecce si era reso disponibile alla trascrizione come figlio di due mamme. Poi, quando ci siamo presentati negli uffici, all’atto pratico il Comune si è tirato indietro. La nostra richiesta non è stata accettata o rifiutata, è rimasta nel limbo. Forse è mancato il coraggio di passare dalle parole ai fatti. Adesso Sirio ha una madre biologica, cioè la mia compagna, mentre io ho uno status giuridico nullo, di semplice convivente. Abbiamo deciso di non costituire una unione civile perché non ci accontentiamo degli scarti o di mezze misure, lottiamo per poterci sposare, con gli stessi diritti e gli stessi doveri davanti alla legge di tutte le altre coppie".

Avete intenzione di tentare la strada dell’adozione speciale?

"È una possibilità, ma potremo provarci quando Sirio sarà più grande, perché nonostante stia crescendo con noi la procedura prevede che venga ascoltato in fase di valutazione. Cosa che ovviamente ora, essendo un neonato, è impossibile. Viviamo quindi in un limbo, con tutti gli svantaggi che ricadono sul minorenne, privato di un suo diritto con un accanimento che non riusciamo a comprendere".

Come vi siete mossi, finora, dal punto di vista burocratico?

"Dopo la nascita abbiamo dovuto fare tre scritture private, tenendo conto dell’ipotesi che una di noi due possa morire o ammalarsi, e quindi stabilendo una serie di tutele per nostro figlio. Ad esempio la mia compagna, nel caso di decesso, ha espresso il consenso alla mia adozione di Sirio. Abbiamo dovuto regolare anche le complesse questioni legate all’eredità e alla successione dei beni: le scritture private non sono una garanzia assoluta, perché le decisioni finali restano sempre e comunque a discrezione di un giudice. Passaggi dal nostro punto di vista necessari, mentre continuiamo a sperare nel progresso e a lottare per un vero cambiamento".

Andrea Gianni