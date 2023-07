Lotta all’inquinamento "Giusto essere severi e rivedere la direttiva Ue Ma si aiutino i Comuni"

"Si tratta di una revisione ormai non rinviabile dopo la pubblicazione degli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021. Non possiamo restare indifferenti davanti a bambini che nascono prematuri, persone che si ammalano, vivono male e muoiono prima". Così l’assessora comunale alla Mobilità, Arianna Censi intervenendo alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni sulla revisione della legislazione dell’Unione Europea sulla qualità dell’aria e sul trattamento delle acque reflue urbane. "La pianura padana, per la sua conformazione geografica, incontra difficoltà particolari e accogliamo con favore le deroghe – ha spiegato Censi –, ma chiediamo più sostegno agli enti locali per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria, senza per questo venir meno ad azioni più severe e coraggiose per raggiungere questi obiettivi".