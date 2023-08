Lotta alla povertà educativa Zaini, penne e quaderni solidali

di Monica Autunno

Prima campanella vicina, "sosteniamo i bimbi delle famiglie in difficoltà", scatta la raccolta solidale settembrina: non di generi alimentari ma di zaini, astucci, quaderni e matite, righe e compassi, squadre e tempere, gomme e colla, album e pennelli. La giornata solidale sarà il 2 settembre, la speranza quella che segni la nascita e il decollo di una rete di “famiglie solidali”. A Gorgonzola, lo dicono i dati, la povertà morde più che altrove. "Servono risposte – dice Nicola Basile, il vicesindaco – che partano anche da un nuovo modello di relazioni". La raccolta “scolastica” è alla sua prima edizione, promossa dal Comune ma con adesione e supporto di una serie di associazioni e delle storiche cartolerie cittadine Rebecca e del Campanile.

Meccanismo molto semplice. Nella giornata del 2 saranno allestiti quattro punti di raccolta: uno al centro intergenerazionale, uno all’ingresso del parco Sola Cabiati, uno davanti alla Coop, uno sotto i portici di via Matteotti davanti alla cartolibreria Rebecca. Qui, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, si potranno recapitare attrezzature e materiale scolastico, ovviamente nuovi, destinati a fare ‘corredo’ per tanti alunni di famiglie in momentanea o cronica difficoltà economica. La raccolta fisica del materiale è uno “step” di un percorso già iniziato e più complesso. "Da ormai un anno – dice Basile – abbiamo intrapreso un lavoro di confronto istituendo tavoli tematici, uno dei quali, appunto, sulla povertà. Non è un parlare astratto. C’è una serie di fattori, per esempio la possibilità di soluzioni abitative a costo contenuto o la presenza della metropolitana, per cui la nostra città è attrattiva per famiglie poco abbienti. A questo si aggiungano la crisi economica, la perdita del lavoro di uno o due membri della famiglia. Servono risposte, ma anche una nuova visione". "Servono il coinvolgimento e della coresponsabilizzazione della comunità. Che deve crescere collettivamente, guardando in faccia i problemi, e collaborando alle soluzioni". In maggio la prima raccolta solidale aveva riguardato i generi alimentari. "Già in quell’occasione si è costituito un gruppo di famiglie solidali che, ciascuna secondo le proprie possibilità, donano mensilmente generi alimentari a coloro che ne hanno più bisogno. In questa seconda edizione vogliamo agire sulla povertà non solo economica, ma educativa: purtroppo spesso una è figlia dell’altra". Oggi la raccolta di materiale scolastico. Ma si va già oltre: "Ci sono bambine e bambini che per svariate complicazioni sono esclusi dai luoghi della cultura, come biblioteca, libreria, teatro, cinema, musei. Servono famiglie capaci di condividere esperienze di svago educative".