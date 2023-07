Lotta alla droga Il fiuto di un cane aiuterà gli agenti

Controlli antidroga, arrivano i rinforzi. Un’unità cinofila è pronta ad entrare in azione per affiancare la polizia locale. E così, a partire da questo fine settimana, il fiuto di un cane appositamente addestrato - messo a disposizione da un’azienda specializzata - consentirà di perfezionare e rendere più efficaci gli sforzi degli agenti impegnati nella lotta agli stupefacenti. Sono previsti nel complesso 12 interventi, che a partire da settembre interesseranno anche alcune scuole. Sorvegliati speciali saranno, in particolare, parchi, piazze e punti di ritrovo. "Per contrastare la diffusione e il consumo delle sostanze stupefacenti - rimarca il sindaco Francesco Squeri - è necessario mettere in campo tutti gli strumenti disponibili.

Con questo obiettivo, oltre a fare rete con tutte le forze dell’ordine del territorio, intendiamo sperimentare nuove forme per individuare e affidare alla giustizia quanti contribuiscono a rovinare la vita di tanti ragazzi". "Sperimentando l’utilizzo di un’unità cinofila antidroga - prosegue -, puntiamo a introdurre uno strumento in più per fare la nostra parte al meglio. In base agli esiti della sperimentazione, valuteremo se adottare questo tipo di ausilio in forma stabile". Intanto, l’altro giorno la polizia locale ha fermato e arrestato un pusher nei pressi della biblioteca centrale. L’uomo, un disoccupato 23enne di nazionalità romena e residente a Locate Triulzi, regolare in Italia, è stato trovato con addosso alcune dosi di marijuana e 1820 euro in contanti. Per incastrare lo spacciatore, gli agenti coordinati dall’ufficiale Nicola Palmisano hanno organizzato un servizio in borghese. A San Donato il tema della droga è finito sotto i riflettori a Cascina Roma, nell’ambito della presentazione del libro "Alice e le regole del bosco", scritto da Simone Feder.A.Z.