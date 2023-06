L’oscar del food Sul podio mezzi verdi e super-tecnologie dell’azienda di Pozzo

di Barbara Calderola

"Eccellenza logistica della filiera agro-alimentare italiana": Gi.Ma.Trans premiata dalla giuria di Zero Gradi Award 2023 per la categoria Food, catena del freddo. Passerella nazionale al Museo Nicolis di Villafranca, nel Veronese, sul podio mezzi verdi e tecnologie di ultima generazione per il controllo della temperatura delle merci utilizzati della storica azienda dei trasporti di Pozzo d’Adda. Sostenibilità è la parola d’ordine anche su gomma e l’impegno dell’impresa con 219 bisonti della strada, 275 dipendenti e 38 milioni di fatturato non è sfuggito all’organizzazione. Per l’ad Stefano Quarti che ha appena festeggiato i 30 anni di fondazione del marchio, "è un altro riconoscimento al nostro sforzo di decarbonizzare il settore". Una strategia che di recente ha spinto la proprietà a firmare accordi con nomi importanti della grande distribuzione e ora il cibo del Gigante viaggia su tir "green" Gi.Ma.Trans, il 15% della flotta a metano liquido, "collaborazioni che nascono sempre dalla nostra “visione verde” - sottolinea l’ad - e che portano a un taglio di CO2 del 95%", mentre nelle celle a bordo la conservazione "è perfettamente garantita". Il gruppo dei supermercati ha calcolato che grazie a questa scelta il risparmio di anidride carbonica "sarà di 37 tonnellate l’anno rispetto a un parco mezzi diesel".

L’azienda pozzese che ha appena raddoppiato aprendo un sito a Cortenuova, nella Bergamasca, ha dichiarato guerra all’inquinamento, "le imprese possono e devono fare la loro parte", chiarisce Quarti. A disposizione della causa c’è anche un altro 66% di camion, Euro 6. "Siamo promotori di una nuova stagione del comparto - conclude il manager - abbiamo saputo comprendere le esigenze del mercato e tradurle in azioni visionarie, ma concrete".