L’opposizione presenta 260 emendamenti e due proposte per proteggere l’ambiente

Ben 260 emendamenti al bilancio di previsione 2024 e tre proposte. Sono state presentate nei giorni scorsi dai capigruppo Ruggiero Delvecchio rappresentante di Oltre – Forza Italia e Luca Bulciaghi della Lega, in vista della discussione del documento economico preparato dalla giunta comunale di centro-sinistra che governa Settimo.

I due capigruppo che siedono tra i banchi di minoranza hanno depositato in Comune il plico di 293 pagine e si preparano a discuterne anche in aula consiliare. "Gli argomenti dei nostri emendamenti sono cinque – spiega il consigliere Delvecchio – ma siamo andati a esaminare tutte le voci del bilancio per vedere da dove si potrebbero attingere le somme che servono a realizzare quello che proponiamo, ecco perché siamo arrivati a 260 emendamenti". La prima proposta riguarda l’acquisto di foto trappole per identificare e sanzionare chi abbandona i rifiuti sul territorio comunale. La seconda è lo sviluppo di una comunità energetica: "Si tratta di un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccolemedie imprese che decidono di unire le forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Il nostro emendamento propone cicli di studio per informare cittadini e imprese", spiegano. Il terzo progetto è rivolto ai giovani per favorire la loro partecipazione alla vita della comunità, in particolare quelli in età scolastica che non praticano attività sportiva. Infine l’opposizione chiede di "acquistare tre telecamere da porre in via Turati, via Verdi e via Respighi per contrastare i continui furti che colpiscono il Villaggio dei fiori". Ro.Ramp.