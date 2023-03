L’opposizione: "Ci ripensi. No a capri espiatori"

Sul tavolo del Consiglio comunale arrivano anche le dimissioni di Bernardo Notarangelo da presidente di Milano Ristorazione, con un anno e mezzo d’anticipo. Di "automa decisione", parla la vicesindaco Anna Scavuzzo, ricordando "il lavoro quotidiano svolto con passione e dedizione": "Mi dispiace doverlo salutare e gli auguro di ritrovare la serenità auspicata. Lo ringrazio anche per la disponibilità a permanere nel Consiglio di amministrazione fino al completamento degli adempimenti in corso: permetterà di non avere alcun vuoto gestionale". "Non abbiamo strumentalizzato la vicenda né chiesto le dimissioni – commenta Marco Bestetti di FdI –. Rinnoviamo la nostra stima. Il fatto è gravissimo ma non ci piace trovare un capro espiatorio". Marzia Pontone (Lista Sala) ricorda "l’attenzione riservata a bambini e bambine, ai menù e alle diete per chi ha difficoltà alimentari": "Sarei contenta se il presidente ripensasse a questa sua decisione, ma dobbiamo rispettarla. Tutti gli dobbiamo profonda gratitudine". Ringrazia per la "professionalità dimostrata nel rassegnare le proprie dimissioni" Alessandro Verri della Lega. Chiede di ripensarci Alessandro Giungi del Pd, come pure Alessandro De Chirico di Forza Italia, che invita anche il Comune "ad avanzare la stessa richiesta". "Mi mancheranno le voci argentine in refettorio, che per qualcuno sono assordante rumore, ma per me in questi anni sono state musica": aveva chiuso così la sua lettera di dimissioni il presidente. "Credo che il mio atto sia responsabile e doveroso", commenta Notarangelo a Il Giorno. E posta una nuova immagine sul suo profilo, braccia dietro la schiena davanti ai cantieri: "Si aprono nuove prospettive". Con filosofia.

Si.Ba.

M.Min.