L’operazione pulizia e recinzione. Aree ex Galbani, qualcosa si muove

Aree ex Galbani, la convenzione fra Comune e operatore ancora invischiata nella burocrazia: la firma sarà al massimo entro fine anno. Intanto sulle aree teatro del colossale piano di intervento da parte di Officine Mak qualche cosa si muove, e non sfugge ai cittadini. Le imprese hanno recintato, messo in sicurezza e avviato pulizie e preparazione delle aree alle indagini ambientali, che prenderanno il via a breve, preliminari a eventuali successive bonifiche. I cantieri partiranno subito dopo. E come da accordi, partiranno in parallelo all’area delle porcilaie, dove sarà realizzato il supermercato principale "bombola d’ossigeno" dell’intera operazione; e sul cosiddetto "lotto stazione", in pieno centro: quello maggiormente visibile e di maggiore importanza dal punto di vista urbanistico e della rigenerazione urbana. La firma della convenzione fra il Comune, che ha acceso il semaforo verde al progetto in luglio, e Officine Mak, il colosso che ha acquisito le aree dismesse ormai oltre tre anni fa, era stata annunciata per settembre. "Ma la burocrazia, e lo scopriamo ancora una volta, ha i suoi tempi - così l’assessore all’Urbanistica di Melzo Lino Ladini -. Non vi sono questioni rilevanti aperte, le carte sono depositate dal notaio, vi sono solo documenti da acquisire, firme di enti che si fanno attendere. Io sono ottimista, e spero che tutto si formalizzerà in novembre. In ogni caso, entro la fine dell’anno". I lavori già avviati? "Sono prodromici alle indagini ambientali, e rispondono anche, penso soprattutto all’area delle ex porcilaie, che è decentrata e critica, a esigenze di sicurezza".

La città aspetta. Il piano ex Galbani è arrivato al traguardo dopo 15 anni di stallo. I lavori, come si è detto, riguarderanno le ex porcilaie affacciate sulla Cerca, dove saranno realizzati un supermercato e nuova residenza, e l’area centrale, dove arriveranno palazzine, servizi, negozi, parcheggi e verde. Il lotto più discusso, quello periferico per via della presenza della media distribuzione. Quello centrale, il più sospirato. L’area dismessa fronte binari è una sacca di degrado. Negli anni, inoltre, è diventata teatro di continui episodi di scarico abusivo di rifiuti.