L’ombra esibita da Senago a Primavalle

Maria Rita

Parsi

Anche per il delitto di Primavalle l’“effetto scia” ha drammaticamente funzionato. Poche settimane fa il barman di Senago ha massacrato a coltellate la sua compagna incinta di sette mesi e ha cercato di occultarne il corpo in una busta nera per i rifiuti. E cosa ha fatto il 17enne che ha ucciso la coetanea Michelle, accoltellandola? Non ha, forse, chiuso quel corpo in una nera busta e usato un carrello per trasportarne le spoglie nell’intento di abbandonarle nell’immondizia? Non ne ha, forse, immediatamente calunniato la memoria, dicendo di averla uccisa per un debito di 30 euro? Proprio come il barman che raccontava al suo nuovo amore che la compagna era una squinternata, insopportabile pazza? E non è, forse, la realtà virtuale, tv, film, serie televisive, social, ad aver esemplificato e amplificato le modalità del suo delitto? Peraltro, un cultore dell’illegalità come quel diciasettenne era già da tempo impegnato a illustrare e diffondere sul web, senza controllo alcuno, le sue deprivate abitudini per ottenere il consenso virtuale di altri ragazzini. Di quali esempi, strumenti culturali, di espressione creativa, di comunicazione, si sono nutriti questi soggetti? Certamente di orrori che alimentano l’ombra e il nemico interno di tanti, troppi soggetti sempre più giovani e sempre più voraci nell’affermare e nell’emulare comportamenti illegali, fraudolenti, criminali. Molti non li agiscono perché vederne la rappresentazione compensa a sufficienza l’ombra, “il nemico interno“, li rassicura di essere lontani, li decolpevolizza. In altri, invece, “slatentizza” e attiva disfunzionalità, violenze e criminalità al punto di farli sentire autorizzati a metterle in atto. Soprattutto quando il clamore di azioni indegne suscita l’altrui attenzione e, perfino, un seppur terrorizzato, ma eccitato, consenso. Amplificati dal mondo virtuale che trasforma in solitudine e in suicidio dell’anima la mancanza di fiducia in se stessi, nel rapporto empatico con gli altri e nel radicarsi in un reale, progressivo percorso di esperienze profonde, identitarie dalle quali trarre la forza e il coraggio di vivere.