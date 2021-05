Segrate (Milano), 26 maggio 2021 - “Da oggi i parametri della Lombardia sono da zona bianca. Se continuiamo così, fra due settimane a partire da lunedì saremo in zona bianca”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della visita odierna all'hub vaccinale di Novegro, spiegando che l'incidenza di casi positivi per 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48. Il governatore ha anche ribadito che “dobbiamo continuare a mantenere quei comportamenti che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati”.



La visita a Novegro è stata l'occasione per fare il punto sulla campagna vaccinale, “con nuove forniture in arrivo già dalla fine della settimana - ha spiegato Fontana -. Ora la macchina potrà andare più veloce”. Il presidente ha ribadito anche la disponibilità ad eseguire le vaccinazioni ai turisti in vacanza in Lombardia, “se arriverà l'ok da parte del generale Figliuolo”.



Intanto, “esattamente a un mese dalla sua apertura, oggi al Palazzo Scintille di Milano è stata somministrata la dose numero 100.000 in quello che, insieme a quello allestito in Fiera a Brescia, è l'hub vaccinale più grande d'Italia”. A darne notizia è sempre il governatore, che sottolinea come “anche questo sia un risultato significativo nella corsa al vaccino di tutti i lombardi. Inoltre, proprio oggi, la Lombardia ha superato i 5,5 milioni di dosi somministrate”. La vaccinata numero 100.000 è Marta, milanese di 42 anni, che ha accolto con un sorriso la notizia di questo particolare record.

