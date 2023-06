Lombardia supera 46.000 morti per Covid, dati alla metà di giugno

Il traguardo infelice dei 46 mila lombardi uccisi dal Covid dall’inizio della pandemia la Lombardia l’ha superato alla fine di di maggio: i decessi, che risultavano 45.999 la settimana precedente, erano arrivati a 45.023 nel bollettino del primo giugno, settimanale come ha stabilito, tra i primi provvedimenti del suo mandato, il ministro della Salute del Governo Meloni Orazio Schillaci. L’ultimo bollettino disponibile, diffuso dalla Regione venerdì 15 giugno, ne registra esattamente trenta in più: 46.053 lombardi morti con un tampone positivo al coronavirus dal giorno in cui s’è iniziato a registrarli, il 20 febbraio del 2020. La situazione generale degli ospedali, alla metà di giugno, è totalmente in linea con quella della settimana precedente: un solo ricoverato in terapia intensiva con il Covid, esattamente come l’8 e il 1° giugno, e 51 nei reparti non intensivi; una settimana fa erano 53. Numeri che, per quanto piccolissimi, sono dimezzati rispetto ai due ricoverati in rianimazione e 105 nei reparti che si contavano il 25 maggio.

In tre anni e quattro mesi, il Covid l’hanno avuto ufficialmente 4 milioni 165.271 persone in Lombardia. Il ritmo di nuovi positivi ufficialmente registrati, in base all’incremento giornaliero comunicato dalla Regione come sempre con riferimento alle ultime 48 ore, è di una cinquantina di casi al giorno: tra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno ne sono stati registrati 112, di cui 40 nel Milanese (17 in città), 10 in provincia di Bergamo, 11 in provincia di Brescia, 15 in provincia di Varese, 9 in Brianza, 8 nel Comasco, 6 nel Pavese 4 nel Cremonese e altrettanti nel Mantovano, 3 nel Lecchese, uno nel Lodigiano e uno in Valtellina.

Giulia Bonezzi