Lombardia, prima Regione d'Italia con i radiofari per ipo e non vedenti

La Lombardia è la prima Regione d’Italia ad aver installato nella propria sede i radiofari, dispositivi innovativi che favoriscono l’accessibilità e la mobilità delle persone ipovedenti e non vedenti. Ieri, in piazza Città di Lombardia, è stato presentato il funzionamento del primo di 15 strumenti forniti in comodato d’uso gratuito dai 4 distretti Lions della Lombardia. "Questo – ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana – è un esempio di collaborazione virtuosa fra pubblico e privato sociale che siamo capaci di realizzare in Lombardia. E un piccolo grande segnale che la nostra istituzione vuole dare agli ipo e non vedenti per fornire loro un supporto concreto e maggiore libertà di movimento e di accesso agli uffici regionali". Per Elena Lucchini, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, "attraverso questo sistema a bassissima emissione di radiofrequenza si potrà fornire ai non vedenti, dotati di bastone trasmittente, informazioni immediate per aumentare e semplificare l’autonomia di movimento delle persone con disabilità. Un sistema innovativo a favore dell’inclusione. I nostri spazi istituzionali sono la casa di tutti i lombardi". I radiofari sono dei trasmettitori che si interfacciano con i comuni bastoni bianchi, ausili indispensabili per le persone con disabilità visiva, che si trasformano così in strumenti parlanti. Questo sofisticato sistema di trasmissione e ricezione permette di informare la persona non vedente o ipovedente su quello che lo circonda, ad esempio quale direzione prendere per raggiungere un determinato ufficio o sportello, il piano a cui si trova, le indicazioni per raggiungere l’ascensore e così via. A fornire le informazioni al ricevitore posizionato sul bastono sono proprio i radiofari.