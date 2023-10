In Lombardia boom di minori senza famiglia. Ora i Comuni temono di non ricevere più i rimborsi

Milano, 28 ottobre 2023 - Rimborsi ai Comuni per le spese destinate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (msna), ma solo fino all’esaurimento del Fondo nazionale dedicato. Dopo non è dato sapere se e come gli enti locali rientreranno della spesa per vitto e alloggio, a cui pure non possono sottrarsi visto che, trattandosi di minorenni, c’è anche la tutela dei Tribunali dei minorenni. "Il Comune di Brescia aveva messo una previsione di 2,5 milioni di euro per i Msna a inizio anno – ha spiegato Marco Fenaroli, assessore ai Servizi sociali, nel corso di un incontro su immigrazione ed asilo politico organizzato giovedì sera da “Al lavoro con Brescia“ – ad ottobre sono diventati 5 milioni e ora abbiamo dovuto aggiornare a 6 milioni di euro. Il primo trimestre è stato rimborsato, ma c’è il particolare non di poco conto che lo Stato copre le spese anticipate dai Comuni fino all’esaurimento del fondo".

Il timore è che il cerino resti in mano ai Comuni che già stanno facendo la loro parte importante per l’accoglienza. L’aumento dei numeri è, del resto, un fatto ormai consolidato. Secondo i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulle presenze di Msna al 30 settembre, in Lombardia se ne contavano 2.837, di cui 1.261 nella provincia di Milano, 232 nel Bresciano, 225 nella Bergamasca, 201 in provincia di Pavia, 192 nel Cremonese, 187 in provincia di Varese, 111 in quella di Lecco, 101 nella provincia di Monza; sotto le 100 presenze solo Lodi (52), Mantova (85) e Sondrio (17). Rispetto a giugno (primo mese da cui sono disponibili i numeri per provincia), l’aumento più importante tra le province lombarde si è registrato proprio nel Bresciano, dove in soli 3 mesi gli Msna sono aumentati di circa il 13%; segue Mantova con circa il 12%, Lecco e Pavia con oltre il +9%. Le presenze, che sommano quelle storiche con i nuovi ingressi, sono state trainate dall’aumento dei ritrovamenti nell’arco dei tre mesi estivi.

A Brescia , ad esempio, si è passati da 1 di giugno a ben 32 di settembre; a Bergamo da 17 a 47, mentre a Milano si è scesi da 70 a 54. Gli ingressi sono parzialmente compensati dalle uscite: a Milano, a settembre, il saldo tra uscite ed ingressi è positivo (+23), mentre a Bergamo, Brescia, Varese, Cremona e Mantova il saldo è negativo, segno di uno stabilizzarsi dei flussi. Un fenomeno, si diceva, non imprevedibile: con l’inasprirsi delle regole per gli arrivi, infatti, è più alta la probabilità che a partire sia chi ha più tutele, come i minorenni. Scorrendo i report del Ministero, ad esempio, si vede come a settembre 2019 in Lombardia fossero presenti 839 Msna, un terzo rispetto ai numeri attuali. Nel 2022, invece, il dato era molto simile a quello del 30 settembre 2023 (2.875), fortemente condizionato però dalla presenza ucraina. Ora tra i presenti c’è ancora una forte componente ucraina (39% in Lombardia), seguita da un 34% di egiziani, mentre i nuovi arrivi in Lombardia sono quasi tutti da Egitto e Tunisia.