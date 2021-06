Milano, 1 giugno 2021 - Si sono presentati nell'aula al settimo piano del tribunale di Milano Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili della Lega imputati nelprocesso abbreviato per la compravendita del capannone diCormano (Milano) acquistato dalla Lombardia Film Commissionattraverso cui, secondo le accuse degli inquirenti milanesi,sarebbero stati distratti 800mila euro di fondi pubblici. Nell'udienza di oggi davantial gup Guido Salvini sono previste le repliche dei pm Eugenio Fusco e Stefano Civardi e le controrepliche dell'avvocato Piermaria Corso, legale dei due contabili vicini alla Lega.

Stando all'accusa Di Rubba e Manzoni, ai domiciliari dal 10 settembre 2020, insieme ad altri, tra cui il commercialista Michele Scillieri, avrebbero, a vario titolo, predisposto un bando "ad hoc" per far acquistare alla Lombardia Film Commission il capannone di proprieta' dell'Immobiliare Andromeda, amministrata di fatto da Scillieri, come nuova sede della fondazione e poi avrebbero distratto 800 mila euro di fondi regionali nell'ambito dell'operazione immobiliare. Ilprocuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi hanno chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi per Di Rubba e 4 anni perManzoni. Stando alla tesi difensiva, i due contabili non avrebbero commesso nessuna appropriazione indebita e quindi andrebbero assolti. La sentenza potrebbe arrivare già nell'udienza odierna.