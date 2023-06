Lombardia, la piaga delle 19mila case popolari sfitte. In Regione è scontro politico

In Regione è scontro totale tra maggioranza e opposizione sui numeri degli appartamenti Aler che giacciono sfitti. Nei giorni scorsi era stato il Partito democratico ad andare all’attacco mettendo in rilievo come gli alloggi popolari vuoti siano più di 19mila e a prospettare il rischio che diventino addirittura 30mila nel 2027, ultimo anno completo della seconda legislatura di Attilio Fontana. Ieri è stato Paolo Franco, assessore regionale alla Casa, a lanciare la sua operazione verità nel corso di una seduta di commissione. Lo scontro non si è sopito, anzi.

“L’andamento delle assegnazioni Aler nel 2022 ha registrato un significativo miglioramento rispetto al 2021: complessivamente un più 84,4%. E il 2023 sta continuando il trend positivo – ha premesso l’assessore –. Per noi la priorità è la Missione Lombardia, continuare a litigare sui numeri non darà una casa ai nostri cittadini".

Nel dettaglio, "le assegnazioni degli alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici ndr ) per l’Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio sono state 184 al 31 dicembre 2021 e 285 al 31 dicembre 2022, con un aumento del 55%. Per l’Aler di Brescia, Cremona e Mantova le assegnazioni sono state 178 nel 2021 e 501 nel 2022: più 181%. Per l’Aler Milano 819 assegnazioni nel 2021 e 1.376 nel 2022, con un incremento del 68%. Avanti con l’Aler di Pavia e Lodi: 246 assegnazioni nel 2021 e 304 l’anno scorso, per un più 24%. Infine – fa sapere Franco – l’Aler di Varese, Como, Monza e Busto Arsizio che fa registrare 124 assegnazioni nel 2021 e 394 nel 2024, con un incremento del 218%".

Dopo i numeri, gli interventi in programma: "Ho individuato tre soluzioni per migliorare le assegnazioni. Per prima cosa vanno reperite le risorse, in secondo luogo vanno fatti gli avvisi in stato di fatto in modo che le famiglie che possono e vogliono ristrutturare possano farlo ricevendo lo scomputo sull’affitto e, infine, dobbiamo provvedere alla diversificazione delle assegnazioni mediante le valorizzazioni: chi ha un reddito attorno ai 15mila euro non è considerato indigente ma non può neanche accedere al mercato privato e qui si può pensare ad una sinergia sulle riattazioni".

“La Regione – attacca Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd – chiede collaborazione ma poi ricorre al gioco delle tre carte: i dati resi noti dall’assessore non sono riferiti alle case sfitte, ma alle case sfitte SAP, il che vuol dire lasciare da parte una bella fetta di patrimonio. Ci sono infatti i SAP, i SAS, i SAT, gli alloggi in valorizzazione e le tipologie di proprietà Aler abitativa. Confermo che gli alloggi vuoti al 2022 sono 19.534". "I numeri illustrati sono impietosi e lontanissimi dal reale fabbisogno di alloggi dei lombardi" rimarca Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale.