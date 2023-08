L’omaggio del suo popolo "Grazie, ti devo la vita"

di Mariachiara Rossi

Era l’uomo del popolo e come tale ha lasciato un segno profondo, grazie alla sua semplicità e alla su umiltà, nel cuore di tutti, anche di chi non lo ha mai conosciuto personalmente. Nel 2008 il cantautore aveva annunciato pubblicamente di lottare contro un tumore alla prostata, esponendo al mondo intero la malattia che stava cercando di sconfiggere e invitando il pubblico a far prevenzione e a chi avesse dei sintomi simili di sottoporsi ad accertamenti. Un messaggio coraggioso che ha cambiato la vita di uno dei presenti al funerale, Ubaldo Urso, 75 anni, che su un cartello con scritto "Grazie Toto, sono vivo grazie a te" ha reso un ultimo omaggio al cantante che senza saperlo gli ha cambiato la vita.

"Nel 2008 – dice Urso, reggendo un cartello da lui realizzato per salutare Cutugno – Toto ha fatto un annuncio in televisione in cui spronava le persone che soffrivano del suo stesso male alla prostata a fare prevenzione, in modo da scoprire nei tempi giusti eventuali patologie. Il suo appello mi ha spinto ad andare a fare accertamenti all’ospedale”. Quegli esami furono decisivi per strappare Urso a morte certa. “Gli specialisti mi dissero che avevo sei mesi di vita – racconta – ma grazie a un immediato intervento dei medici oggi sono ancora qui. La sua morte è stato un duro colpo ma non potevo mancare al suo funerale. Gli devo tutto. La sua scomparsa mi ha colpito profondamente perché è stato un pezzo di puzzle fondamentale della mia vita". La piazza gremita raccoglie storie di vita, aneddoti, che in qualche modo sono legati al cantante originario di Fosdinovo.

Carlo e Silvana, 80 anni lui e 82 lei, sono partiti da Sondrio, lei su una sedia a rotelle ascolta l’omelia persa tra i tanti ricordi dei tempi che furono, lui con premura la sposta al’ombra, per trovare un minimo di sollievo al sole cocente di mezzodì: "Ci siamo conosciuti a Sanremo in vacanza e ogni anno ci ritrovavamo sulla stessa spiaggia. Era un amico ma sopratutto una persona perbene che sapeva ridere di sé stesso, non certo l’uomo malinconico che alcuni dipingono". Una persona all’antica sottolinea il signor Claudio Bergamaschi "amava i cani, tant’è che aveva un pastore tedesco e appena lo incontravo sul pianerottolo, dove abita anche mia figlia, si fermava a giocare con il mio barboncino e a parlare del più o del meno. C’era sempre un grande viavai, non ha mai smesso di fare musica anche se negli ultimi tempi usciva poco. Quando suonava le note echeggiavano nel palazzo. Un piacere per le orecchie che non dimenticherò mai".