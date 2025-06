L’Olimpia riaprirà entro il 2028. Ma il restyling costerà il doppio

Buona la terza. Forse. Il Comune ha deciso di mettere altre risorse nella piscina Olimpia, chiusa ormai da anni e in attesa di riqualificazione. Avrebbe dovuto tornare in funzione nel 2023 e costare "solo" 2,7 milioni di euro. Invece, dalle casse pubbliche ne usciranno in totale quasi cinque. L’amministrazione ha infatti vincolato altri 2,3 milioni alla ristrutturazione dell’impianto natatorio: fondi che si aggiungono a quelli già stanziati e coperti a bilancio. È l’ultimo capitolo di una storia travagliata che ha visto progetto e modalità rimaneggiati ben tre volte. In principio doveva essere l’operatore H20 a sobbarcarsi restyling e gestione delle due piscine coperte, la Olimpia e la De Gregorio di via Saint Denis. Nel 2022, però, in pieno Covid fu inaugurata la seconda e poco dopo il privato chiese – e ottenne – di sgravarsi dalla ristrutturazione della seconda vasca coperta, quella nella periferia di via Marzabotto, mantenendo così solo la gestione di quella del centro, nonostante la gara d’appalto fosse stata aggiudicata 4 anni prima su un unico pacchetto.

Tutta colpa del rialzo dei prezzi, aveva spiegato la società: i lavori, valutati per una cifra di 2,7 milioni di euro, erano arrivati a una stima di 3,9 milioni, un aumento non preventivato e non sostenibile dall’operatore privato. Il Comune aveva così dato 148mila euro al gestore e ripreso in mano la Olimpia dismessa (che avrebbe già dovuto essere inaugurata) per rimetterla in funzione direttamente con risorse pubbliche. "La piscina tornerà in carico a noi: metteremo a bilancio 2 milioni e il resto auspichiamo che lo coprirà la Regione, con cui ci stiamo già muovendo", aveva annunciato la Giunta.

Ci sono stati poi due bandi di cofinanziamento pubblico/privato: entrambi sono andati deserti e così al Comune non è restato che rimettere mano alla cassa. Con il nuovo stanziamento, il municipio ora darà in in concessione l’Olimpia solo dopo i lavori, tutti a carico dell’ente. Gara e inizio cantiere sono previsti entro il 2026 ed entro il 2028 la riapertura di un impianto, che avrebbe già dovuto essere funzionante e costare quasi la metà.

