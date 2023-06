Locali storici, patrimonio da salvare E l’aspirante designer (farmacista) vince con Verdi e Garibaldi al bar

di Stefania Consenti

Non è mai troppo tardi per iniziare, basta crederci e non mollare mai. È La storia di Giulio Priano, 34 anni, farmacista in un piccolo paese della provincia di Alessandria ("La mia è una farmacia rurale, di famiglia", racconta), da sempre con la passione per il disegno ("ho imparato prima a disegnare e poi a scrivere", scherza). Così con il tema “un sogno che diventa realtà” l’aspirante designer Giulio, alias Guzio ha realizzato il suo di sogno e si è aggiudicato il primo premio del Concorso Illustra la Storia indetto dall’Associazione Locali Storici d’Italia in collaborazione con lo IED, Istituto Europeo di Design. Ricevendo l’attestato e una borsa di studio di 3 mila euro direttamente da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, padrino della manifestazione, nominato primo ambasciatore dei Locali storici. L’evento si è svolto nella Sala Spiritello del Camparino, in Galleria. Capolavoro del Liberty qui Verdi e Boito, Puccini e Giacosa sostavano dopo le rappresentazioni alla Scala. Giulio, se l’aspettava? "Veramente no ma avevo deciso di tentare il concorso e sono orgoglioso di essere stato scelto perchè c’erano lavori molto belli", dice emozionato. " Ora mi toccherà mettermi a studiare, lo farò la sera perchè dovrò continuare a lavorare nella farmacia di famiglia". Il progetto è strettamente legato alla giornata nazionale dei locali storici che si svolgerà il 7 ottobre. La cartolina illustrata vincente diverrà infatti l’immagine ufficiale dell’evento e sarà stampata e distribuita in ventimila copie da collezione in tutta Italia.

"Credo molto nel messaggio - riprende a dire Giulio Priano- ho disegnato gli italiani di oggi che abitano un Paese multietnico, in dialogo al bar con Giuseppe Verdi che intona il Va pensiero, e Giuseppe Garibaldi. Un ponte fra la memoria storica del passato e il presente". Quando si parla di locali storici, quindi alberghi, ristoranti, osterie, caffetterie, pasticcerie, confetterie che hanno contribuito con la loro esistenza alla crescita del Paese, si parla di "cultura, sono importanti quanto i musei" aggiunge Sgarbi.

Alcuni, dal nord al sud del Belpase, hanno ospitato le più alte cariche dello Stato, Reali di tutto il mondo, e anche personaggi dello star system. Senza considerare che oggi sono anche una forte attrattiva per i turisti. "Un patrimonio che non si può perdere e di cui bisogna parlare", rimarca Enrico Magenes, presidente dell’Associazione locali storici d’Italia.