Locale abusivo smantellato dai carabinieri

Una vera e propria discoteca, ricavata al primo piano di un capannone di via Montanari. Senza alcuna autorizzazione e con personale in nero a occuparsi dei clienti. L’attività commerciale completamente fuorilegge è stata smantellata ieri notte dai carabinieri della stazione Affori, che hanno denunciato due peruviani, una donna di 43 e un uomo di 53, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Al momento del blitz nel locale, affittato ufficialmente a un’associazione culturale, i militari, supportati dai vigili dell’Annonaria, hanno trovato sessanta persone che stavano ballando. Le verifiche degli specialisti del Gruppo tutela lavoro si sono concluse con sanzioni amministrative per circa 8mila euro a carico dei gestori, che avevano impiegato quattro lavoratori non registrati.