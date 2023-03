L’obiettivo bipartisan: salviamo il vecchio ospedale Serbelloni

"Una bellezza nascosta, che fa capolino da mura scrostate, vetri rotti e abbandono. Ma c’è. E bisogna far qualche cosa per non lasciarla andare". C’è un sogno bipartisan in una Gorgonzola ormai vicina alle elezioni, e c’è un mandato accorato della comunità a chi governerà la città nei prossimi anni: "Salviamo il vecchio ospedale Serbelloni". I mesi scorsi, quelli degli appelli e della raccolta di firme dei Luoghi del cuore del Fai, hanno dimostrato l’appello della città per l’“ospitale“ che fu voluto da benefattori e progettato da Giacomo Moraglia. E si intitola proprio “L’ospedale Serbelloni di Giacomo Moraglia” un nuovo quaderno storico e studio elaborato dallo storico locale Marco Cavenago (nella foto) e pubblicato a cura del Comune con sostegno di Cogeser.

La pubblicazione è stata presentata ieri mattina. Alla presenza dello storico Cavenago e di chi ha collaborato al confezionamento del volumetto, del sindaco Angelo Stucchi, del direttore di Cogeser Sergio Facchinetti, della direttrice della Casa di Comunità al nuovo Serbelloni Daniela Invernizzi, presente per parlare della grande trasformazione in atto e dei prossimi lavori al nosocomio. Il “Quaderno” dedicato al vecchio ospedale ottocentesco, da tempo in abbandono, è frutto di un progetto congelato dal Covid.

"Un omaggio a una struttura straordinaria – dice Stucchi – che racconta il passato ma anche un desiderio di noi tutti, quello di vedere questo edificio di nuovo vissuto. Un obiettivo che non abbandoniamo mentre viviamo il tempo nuovo, quello della casa di comunità e delle nuove prospettive della cura". "L’attenzione per questo edificio è grande e costante – aggiunge Cavenago –. Ricordo il 170esimo della prima pietra nel 2018, le straordinarie giornate del Fai nel 2019, e solo poche settimane fa il grande successo al concorso dei Luoghi del Cuore. È un lento ma inarrestabile processo di riappropriazione".

Proprio domani sarà festa al vecchio Serbelloni per San Giuseppe, cui è intitolata l’antica cappella. "Sono occasioni che vanno ampliate, consentendo magari alla gente di accedere, più spesso, al grande parco". L’appello dello storico: "Si trovi la maniera di restituire nuove funzioni a questo luogo. Se non in ambito sanitario o di cura, in ambito culturale, o tempo libero".

Monica Autunno