L’Oasi del Wwf si mette in mostra: "Ecco come proteggiamo i volatili"

POZZUOLO MARTESANA

Delegazione comunale in visita per visionare i lavori finanziati negli anni scorsi, amministratori, volontari “padroni di casa“ e cittadini in cammino lungo lago e bellezza, e come evento scientifico a latere la cerimonia dell’inanellamento e del rilascio di alcuni esemplari, a cura del team specializzato di inanellatori dell’Ispra. Autunno di mille colori e dalle molte novità all’Oasi naturalistica della Martesana gestita dal Wwf Le Foppe a Pozzuolo Martesana, dove ieri mattina alcuni esponenti del Comune, capitanati dall’assessore Angelo Maria Caterina, sono stati accompagnati da Stefano Ghezzi, referente dei volontari dell’Oasi, e dall’esponente Wwf Antonio delle Monache “alla scoperta“ delle opere realizzate nell’ultimo anno, proprio con il contributo dell’ente pubblico. Circa 90mila euro di finanziamento regionale portato a casa dal Comune, rimpinguato da almeno altri 20mila da fondi di bilancio, hanno consentito la realizzazione di schermature e un nuovo capanno per l’osservazione della numerosissima avifauna dell’oasi, la rimodellazione di un tratto di sponda del lago, per favorire la nidificazione delle specie e la nascita di canneti, la realizzazione di una parete di circa 30 metri per la riproduzione di topino, gruccione e martin pescatore. In mezzo al lago l’opera di maggiore suggestione, 12 isole galleggianti che favoriranno la crescita di canneti e vegetazione sullo specchio d’acqua. Erano finiti “in rete“ nei giorni scorsi gli uccelli, una gazza e alcuni passeriformi, inanellati e liberati dagli inanellatori autorizzati da Ispra, da maggio presenza regolare all’Oasi che fu cava di prestito autostradale Teem, oggi straordinario esempio di ‘restituzione alla natura’.

Ai bimbi e ai visitatori una lezione di inanellamento: reti un’ora prima dell’alba, cattura dell’animale e custodia in un sacchetto di stoffa, inanellamento, pesatura ed esame del piumaggio, infine rilascio. Operazione di grande valore scientifico, che consente il monitoraggio costante delle specie (a Pozzuolo ne sono censite una trentina, in aggiunta a ben 20 tipi di libellula) e regala sorprese: in primavera approdò in Martesana un esemplare di Luì di Pallas, "specie rarissima – così l’esperto Delle Monache – i cui avvistamenti annuali in Italia sono una decina".