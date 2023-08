Lo studio dell’Asst Nord Milano "Diagnosticare la sepsi con un semplice esame"

Con un semplice esame di routine, come l’emocromo, è possibile analizzare non soltanto il numero di globuli bianchi presenti nel sangue, ma anche l’attività che svolgono, attività che aumenta in caso di sepsi. È la sintesi della ricerca che ha visto impegnata l’Asst Nord Milano e che è stata pubblicata sulla rivista scientifica internazionale “Diagnostics“. Lo studio è firmato Bassini ed è stato condotto dai professionisti dell’Anestesia e Rianimazione e del Laboratorio analisi dell’azienda sanitaria sui marcatori biologici della sepsi. "La sepsi è una reazione disregolata del nostro sistema immunitario a un’infezione, che può interessare uno o più organi e che può arrivare a comprometterne la funzionalità", spiegano gli operatori. In questi casi, la diagnosi precoce è fondamentale per la riuscita delle cure al paziente. "La diagnosi clinica e di laboratorio deve essere tempestiva, perché una terapia precoce con antibiotici è essenziale per ridurre la mortalità che, in caso di intervento tardivo, può superare il 60 per cento dei casi". Si parte dal verificare l’attivazione dei globuli bianchi: è questo, infatti, il primo indicatore di una risposta immunitaria. Per questo motivo, la misurazione della loro attività metabolica fornisce informazioni sulla presenza o meno di sepsi.

Lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica dimostra che con un esame come l’emocromo, quindi senza prelievi e costi aggiuntivi, è possibile analizzare l’attività che svolgono i globuli bianchi e avere informazioni importanti sulle eventuali infezioni in corso. "Nei pazienti in cui si sospetta una sepsi, quindi, questo semplice parametro consente di confermarne in tempi brevi e senza ulteriori esami la presenza, consentendo di intervenire precocemente e di ridurre i rischi di eventuali disfunzioni d’organo". Questa metodologia è oggi entrata nella pratica clinica quotidiana come arma in più a disposizione, non solo dei professionisti dell’Asst Nord Milano ma anche, grazie alla pubblicazione dello studio, dei medici di tutto il mondo.

Laura Lana