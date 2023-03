Lo studente, il prof e l’operaio agricolo "Noi, ultimi del globo"

Ventiquattro anni lei, 26 lui. Entrambi ex studenti passati dall’altro lato della cattedra. Fioretta si è diplomata in Graphic Design all’accademia Naba, Riccardo si è laureato in Matematica avanzata. La prima racconta di avere insegnato in una scuola primaria e di avere lavorato in un asilo per poi decidere - a dicembre - di dedicarsi anima e corpo alle sue battaglie. Il “collega“ della spedizione di ieri mattina in piazza Duomo è supplente di Matematica in un liceo milanese. Il suo nome ricorre fra gli elenchi delle cosiddette Mad - le messe a disposizione - le autocandidature con le quali si dichiara la propria disponibilità ad effettuare supplenze, in questo caso per una materia - matematica - in cui trovare docenti è sempre un’impresa. Nelle fila di “Ultima Generazione“ - movimento creato nel 2021 che fa parte oggi della rete internazionale, A22 che ha contribuito a fondare - ci sono ventenni, come il pavese Simone che tra le sue azioni, oltre ad avere bloccato il traffico sul grande Raccordo Anulare di Roma ("avvertendo sempre prima il 118", ribadiscono gli attivisti) si è incollato alla “Primavera“ di Botticelli, nel cuore degli Uffizi insieme ad altri tre ragazzi ed era nel blitz di piazza della Scala. Studiava Storia all’Università di Padova, si è preso una pausa di riflessione per dedicarsi al movimento. Ma non ci sono solo ragazzi e ragazze. C’è l’operaio agricolo laureato in Scienze politiche, c’è la mamma-ricercatrice, c’è l’impiegata milanese che ha lasciato l’azienda per cui lavorava. Alcuni di loro facevano già parte di Extiction Rebellion, gruppo internazionale creato nel 2018 in Inghilterra. Si sostengono con il crowdfunding al quale ricorrono anche per affrontare i processi per le azioni di disobbedienza civile "contro il collasso climatico" che iniziano a collezionare.

"Siamo l’ultima generazione del vecchio mondo. Siamo nell’ultima ora, quella più buia. Questo mondo viene decimato davanti ai nostri occhi. Siamo qui per costringere i governi a ridurre drasticamente le emissioni di carbonio, nient’altro. Siamo qui per l’azione, non per le parole", il loro manifesto. Alla definizione "attivisti", preferiscono però quella di "cittadini preoccupati".

Si.Ba.

M.V.