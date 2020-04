"Non sono abituato a vivere di sussidi, ho bisogno di lavorare". Una frase che per lo storico benzinaio di piazza Bolivar, Francesco Denise, è provata dalla sua storia personale: ha iniziato negli anni ’70 come dipendente, mentre nel 1980 ha scelto di mettersi in proprio. Quasi mezzo secolo in mezzo al traffico della circonvallazione che ora si è arrestato, facendo calare ai minimi livelli gli stop per fare rifornimento. All’inizio dell’emergenza, Denise tornava con il ricordo alla crisi energetica del 1973, quando il brusco aumento del prezzo del petrolio lasciò gli italiani a piedi. "Adesso è peggio – racconta – noi abbiamo registrato un calo dell’80%, mai visto prima". Ogni mattina, però, Denise si presenta puntuale per aprire la stazione di servizio. "Rimango dalle 9 alle 12 – spiega – anche perché devo tenere aperto il tabaccaio. Poi c’è la modalità self service. In queste settimane la strada era deserta, solo adesso comincia a vedersi un po’ di movimento".

Per ora gli stipendi dei 9 dipendenti dell’attività di famiglia (anche i figli gestiscono distributori di benzina a Milano) sono coperti dalla cassa integrazione. Ma il futuro è un’incognita. "Intanto – conclude – ho già speso più di duemila euro per comprare gli apparecchi per la sanificazione e la prima fornitura di guanti e mascherine".