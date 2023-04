Lo stop alle famiglie arcobaleno Bagarre in Consiglio comunale Sala litiga con FdI e lascia l’aula

di Massimiliano Mingoia

Bagarre in Consiglio comunale sulle famiglie arcobaleno, o meglio sulla trascrizione all’anagrafe – negata da Corte di Cassazione, Ministero dell’Interno e Prefettura – dei figli di coppie dello stesso sesso. Partiamo dalla fine. A un certo punto del dibattito in aula sul tema – presenti negli scranni riservati al pubblico alcune mamme di nuclei omogenitoriali – il capogruppo di FdI Riccardo Truppo ha preso la parola per replicare "per fatto personale" a uno degli interventi precedenti, ma invece ha attaccato il sindaco Giuseppe Sala, da poco arrivato in aula, sul tema dei figli delle coppie gay: "Qui si sta parlando da un’ora e mezza di temi rilevanti per la città ma lei è arrivato solo adesso, invece che venire in Consiglio va a Bruxelles e in televisione a parlare di queste cose".

La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha richiamato Truppo ("consigliere, questo non è un intervento “per fatto personale’’") ma il capogruppo di FdI ha continuano ad attaccare il sindaco e a quel punto Sala si è alzato dal suo scranno richiamando Truppo al "rispetto delle regole".

Sì, perché il capogruppo di FdI, come accennato sopra, nel suo intervento avrebbe dovuto replicare "per fatto personale" e invece ha criticato Sala. Gli attacchi al primo cittadino, però, non sono finiti. Il consigliere di FdI Matteo Forte, infatti, dopo che il numero uno di Palazzo Marino aveva lasciato l’aula, ha paragonato Sala al capitano della Costa Concordia naufragata davanti all’Isola del Giglio: "Schettino torni a bordo". La Lega, intanto, ha chiesto la sospensione dei lavori del Consiglio fino al ritorno in aula del sindaco, ma la proposta è stata bocciata. FdI, a quel punto, ha presentato una mozione di condanna del comportamento del primo cittadino.

L’inizio del dibattito in Consiglio sulle famiglie arcobaleno era stato più tranquillo, con due consiglieri del Pd, Monica Romano e Michele Albiani, a difendere le ragioni dei nuclei arcobaleno desiderosi di poter registrare all’anagrafe i propri figli. Ma il dibattito si è accesso dopo pochi minuti con gli interventi della consigliera della Lega Deborah Giovanati ("le famiglie arcobaleno scendano in piazza con noi per protestare contro i problemi dei servizi dell’infanzia, non le vediamo mai in quelle occasioni") e di Forte, che ha attaccato frontalmente il centrosinistra: "Non rispettate la Costituzione per cui avete chiesto di firmare una dichiarazione di antifascismo a chiunque entri in Comune. I diritti dei minori sono tutelati dalla Costituzione".