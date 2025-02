Lo sportello Suap torna al Comune

È operativo l’accordo per l’affidamento della gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi da parte del Comune di Basiglio. Un servizio innovativo, digitale, per semplificare il rapporto delle imprese con la pubblica amministrazione. Con queste finalità, il Comune di Basiglio ha deciso di aderire al servizio SUAP associato della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Oltre a Basiglio, i Comuni che hanno scelto di avvalersi delle competenze della Camera di commercio per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive sono ben 46 e costituiscono di fatto la più grande e significativa realtà di SUAP associati in Italia.

"Grazie all’accordo con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – dichiara Lidia Reale, sindaca del Comune di Basiglio – intendiamo mettere a disposizione delle numerose imprese e attività commerciali presenti sul nostro territorio un valido e innovativo strumento per poter eseguire in modo corretto e in tempi rapidi tutte le pratiche amministrative necessarie per svolgere la propria attività, sia nel caso di nuove aperture, sia nel caso di adeguamenti alle nuove normative o altro ancora". L’adesione prevede anche un contact center formato da esperti in attività di impresa.

Massimiliano Saggese