Lo “speed date“ del lavoro a Milano E scattano le chiamate per 6.105 donne

di Andrea Gianni

Il passaggio, anche simbolico, è l’avvio delle chiamate effettuate dagli operatori di Afol Met alle milanesi, fra 30 e 44 anni, rimaste senza lavoro, per motivarle e accompagnarle nella ricerca di un nuovo posto. Un bacino di 6105 donne, individuate nell’ambito del progetto Cob23, che verranno contattate entro il 4 agosto. È una delle iniziative per rilanciare l’occupazione a Milano, nell’ambito del Patto per il lavoro promosso un anno fa da Palazzo Marino con sindacati, imprese e associazioni di categoria. Il Comune punta a organizzare per il 2024 una Fiera del lavoro dove i visitatori, oltre a raccogliere informazioni su aziende e opportunità di impiego, potranno anche sostenere un primo colloquio. "Pensiamo a una fiera del lavoro che, rispetto a quelle che già esistono, preveda anche un momento di colloquio – ha spiegato l’assessora alle Politiche per il lavoro Alessia Cappello – con una formula tipo “speed date“ in modo che non sia solo una semplice visita ma si possa concretamente usufruire della giornata". Partirà in tempi più brevi un’altra iniziativa che si ispira al “Job shadowing“ anglosassone, per dare la possibilità a ragazzi e ragazze di affiancare manager e professionisti e vedere da vicino il lavoro per il quale stanno studiando. Un progetto simile era stato già avviato lo scorso anno con il bando per empowerment femminile, dedicato solo alle ragazze. La riunione straordinaria del Patto convocata in una data simbolo, la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, mentre si avvicina il Primo maggio, è stata aperta dal sindaco Giuseppe Sala. "La ricchezza prodotta a Milano deve essere per tutti – ha sottolineato – e questa città può dare l’esempio sperimentando, con creatività, nuovi modelli".

Il presente vede un numero di occupati che supera i livelli pre-Covid, ma problemi che restano sul tavolo: il 25% dei nuovi contratti sono firmati per una durate inferiore ai 4 giorni. Nella Città metropolitana di Milano si registrano 250mila giovani inattivi sotto i 34 anni, che non hanno un lavoro e non lo cercano. E, d’altra parte, le imprese sono alla ricerca di lavoratori che non trovano, dal commercio all’artigianato. È la più grande sfida da affrontare, in un percorso che lega Comune, Città metropolitana, sindacati, imprese ed enti in prima linea sul fronte dell’occupazione. Attorno al tavolo, ieri, i rappresentanti di Afol, Aef Lombardia, Assolavoro, Camera di commercio, Assolombarda, Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil, Unione Artigiani, Confartigianato, Cna, Api e Acai. Percorso che passa anche attraverso azioni sul fronte della sicurezza, in una giornata simbolo funestata da un’altra tragedia, la morte di un lavoratore nei magazzini Esselunga a Limito di Pioltello.