Lo scoppio del fornelletto Cadavere ritrovato il giorno dopo l’incendio

Il cadavere è rimasto lì per più di 20 ore. Poi, alle 21 di domenica, alcuni clochard che vivono nelle baracche di fortuna sotto la tangenziale Est hanno dato l’allarme ai militari dell’Esercito, che a loro volta hanno segnalato il ritrovamento alla polizia. Non ha ancora un’identità il corpo carbonizzato rinvenuto in via Corelli, di fronte agli ingressi del centro di permanenza per il rimpatrio: stando alle testimonianze di chi lo conosceva, potrebbe essere di un senzatetto di origine nordafricana che passava le notti in una delle baracche tirate su tra le sterpaglie. Stando a quanto finora ricostruito, nella notte tra sabato e domenica è scoppiato un incendio tra quei ripari di fortuna: a innescare il rogo sarebbe stata l’esplosione di un fornelletto da campeggio, surriscaldato da un falò acceso dai senza fissa dimora per combattere il freddo; la deflagrazione avrebbe preso in pieno l’uomo, uccidendolo.

Dopo aver circoscritto e domato definitivamente le fiamme, vigili del fuoco e carabinieri arrivati in ausilio non hanno notato la presenza del corpo. Alle 21 di domenica, altri senzatetto hanno indicato il corpo ai soldati che stavano pattugliando la zona, generando così un secondo intervento, stavolta degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Lambrate. I primi accertamenti hanno appurato la dinamica dell’accaduto, escludendo altri possibili scenari relativi alla fine del clochard. Ora toccherà ai poliziotti di via Maniago dare un nome all’uomo deceduto.

N.P.