Lo scontro sul futuro del Meazza. I garanti del Comune ri-bocciano i due referendum salva stadio

Il dramma burocratico intorno al futuro incerto del povero stadio Meazza chiude il 2023 con un nuovo capitolo: il Collegio dei garanti del Comune di Milano ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum del comitato promotore “Referendum x San Siro”. Di nuovo, perché i due quesiti depositati in prima istanza a febbraio 2022 con l’intento di "salvare" lo stadio che Inter e Milan erano pronte a buttar giù in favore di una struttura nuova (e di un progetto immobiliare) erano già stati dichiarati inammissibili a giugno di quell’anno dallo stesso collegio, compostoda altri esseri umani. Il primo quesito, confermativo, domandava al Comune di deliberare la salvaguardia di San Siro, senza costruire un nuovo stadio. Il secondo q chiedeva l’abrogazione della delibera di Giunta che sanciva il pubblico interesse del Meazza-bis. Quella pronuncia del collegio, però, è stata annullata a marzo di quest’anno dal Tar, e i garanti, in una nuova formazione, lo scorso 29 maggio avevano incontrato i rappresentanti del comitato, ma prima che potessero sostituire un membro che s’era dimesso la Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Lombardia ha dichiarato il secondo anello del Meazza "di interesse culturale", e la Soprintendenza "archivio pubblico esposto" la Tribuna Ovest.

Ed è precisamente questo il motivo per il quale il nuovo collegio (composto dalla presidente Paola Giulia Belloli, dall’avvocato Marco Luigi di Tolle e dal professor Edoardo Raffiotta) ha dichiarato illegittimo sia il referendum abrogativo, in quanto superato da atti successivi del Comune, che il quesito propositivo, poiché le decisioni dei Beni culturali hanno "fatto venir meno il presupposto principale del referendum, cioè la salvaguardia dello Stadio Meazza. Allo stato non risulta sussistente un interesse del Comitato che legittimi l’ammissione delle richieste referendarie. Non avrebbe senso, a fronte della complessità amministrativa e degli elevati costi pubblici, darvi corso in assenza di un perdurante interesse concreto ed attuale".

Mentre Inter e Milan hanno spostato, almeno a parole, le proprie ambizioni edificatorie su Rozzano e San Donato rispettivamente, i garanti bocciano anche l’ipotesi di utilizzare quattrini del Comune per restaurare il vecchio Meazza, ricordando che "l’eventuale ristrutturazione ridurrebbe significativamente la capienza dello stadio durante i lavori (previsti in circa 6 anni)", e peserebbe sulle casse pubbliche visto che le due squadre "ritengono la realizzazione di una nuova struttura di livello internazionale l’unico scenario possibile", con annessi costi di utilizzo e mantenimento (circa 5 milioni l’anno solo di gestione straordinaria) che Palazzo Marino, senza il contributo di Inter e Milan, non potrebbe sostenere senza "ricadute negative sul bilancio comunale che non possono essere trascurate".

Questioni economiche che non preoccupano né il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi ("Sconfitta la democrazia e la partecipazione", tuona), né il comitato che ora pretende che il Comune impugni la decisione del collegio dei garanti "le cui motivazioni dovrebbero preoccuparlo più di noi - sostiene Veronica Dini, l’avvocata del comitato promotore –. Altrimenti si trova con la mano destra a impugnare il vincolo della Soprintendenza e con la sinistra a dire meno male che c’è, così non facciamo il referendum".

Gi. Bo.