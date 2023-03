Lo scippo alle 2 e la scivolata: preso rapinatore

L’uomo in motorino ha scippato della borsetta una donna, ma dopo pochi metri è caduto dallo scooter, rovinando a terra e dando la possibilità alla derubata di riprendersi quello che le era stato appena sottratto. Il rapinatore maldestro è stato poi arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e portato in camera di sicurezza. Il rocambolesco colpo è andato in scena alle 2 di ieri in corso Sempione: a quell’ora, una ventinovenne è uscita da un locale della zona per rientrare a casa in compagnia di alcune amiche; proprio in quel momento, si è avvicinato il motorino guidato da un ventottenne marocchino, che evidentemente era lì in appostamento, in attesa che qualcuno uscisse. Il nordafricano ha strappato la borsetta alla donna, ma nell’azione ha perso l’equilibrio ed è scivolato sull’asfalto con il motorino.

La donna, aiutata da altre persone richiamate dalle sue urla, è riuscita a reimpossessarsi della refurtiva e a bloccare il ventinovenne fino all’arrivo dei militari del pronto intervento. A parte lo spavento per quanto accaduto, la ventinovenne se l’è cavata con lievi escoriazioni a un dito e a una gamba, ma non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.