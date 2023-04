ll ricordo di Sergio Ramelli Corteo da piazzale Gorini FdI andrà solo ai giardini

di Massimiliano Mingoia

Come l’anno scorso, o quasi. Stesso percorso, da piazzale Gorini a via Paladini. Orario posticipato di un’ora, dalle 19 alle 20. Il prossimo 29 aprile l’estrema destra tornerà in piazza con un corteo-fiaccolata per ricordare Sergio Ramelli, il 18enne militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975.

Le comunità militanti dell’universo neofascista, in primis quelle milanesi di Lealtà e Azione, CasaPound e Movimento Nazionale (gli ex di Forza Nuova), hanno già preavvisato la Questura e preparato il manifesto – due fiaccole rosse e gialle con la firma “I camerati’’ – per annunciare la mobilitazione che si concluderà in via Paladini con il rito del “presente’’, cioè con i saluti romani per ricordare la vittima degli Anni di Piombo. Nel manifesto non c’è solo il nome di Ramelli ma anche quello di altri due “martiri’ per i neofascisti: Carlo Borsani (medaglia d’oro al valor militare durante la Seconda guerra mondiale ed esponente della Repubblica Sociale Italiana, ucciso il 29 aprile 1945 con un colpo di pistola alla nuca da un gruppo partigiano comunista in piazzale Susa) ed Enrico Pedenovi (il consigliere provinciale del Msi assassinato da Prima Linea il 29 aprile 1976, esattamente un anno dopo la morte di Ramelli). Quello di Ramelli è stato uno dei crimini più orrendi degli Anni di Piombo, perché gli aggressori, studenti di Medicina, non conoscevano di persona la vittima, finita nel mirino dei militanti dell’estrema sinistra per un tema sulle Brigate Rosse scritto nella sua scuola, l’Istituto Molinari, dove lo scorso 13 marzo la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (FdI) ha ricordato Ramelli.

Il Comune, nel 2005, ai tempi del sindaco Gabriele Albertini e di una maggioranza di centrodestra che comprendeva Alleanza nazionale, ha dedicato a Ramelli i giardini tra via Pinturicchio e via Bronzino. Sarà lì, nell’area verde, che gli esponenti di FdI ricorderanno il 18enne del Fronte della Gioventù. L’anno scorso, il 29 aprile, alla cerimonia nel giardino partecipò anche la leader di FdI, ma non ancora premier, Giorgia Meloni, che era già a Milano per la Conferenza programmatica del suo partito al Mico, insieme al senatore Ignazio La Russa, non ancora numero uno di Palazzo Madama.

Secondo alcune indiscrezioni, l’indicazione dei vertici di FdI agli iscritti del partito, così come avvenuto l’anno scorso, è di partecipare solo al ricordo istituzionale ai giardini di via Pinturicchio e non al corteo-fiaccolata dell’estrema destra.