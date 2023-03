Litiga sul prezzo e accoltella il “cliente“

Un falso venditore ambulante rapina e ferisce un 40enne. È accaduto davanti alla stazione di Rho l’altra sera attorno alle 23 sotto gli alberi di piazza della Libertà. Una zona dove spesso avvengono compravendite di prodotti vari fra privati che qui si danno appuntamento. Ma questa volta un falso ambulante, straniero, ha rapinato il “cliente“ dopo averlo ferito ed è fuggito. Secondo quanto ricostruito dalla questura pare che l’uomo, cittadino egiziano, sia stato aggredito al termine della vendita di una crema. Vittima e aggressore avrebbero iniziato a discutere e al momento del pagamento l’uomo è stato aggredito con un coltello. L’arma sarebbe saltata fuori quando il 40enne ha estratto i soldi. Il falso venditore allora ha tirato fuori il coltello e l’ha minacciato e poi lo ha colpito al capo e alle mani portandogli via il borsello che conteneva 60 euro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Cri che ha prestato le prime cure alla vittima che poi è stata trasportata nel nosocomio cittadino. L’allarme inizialmente è stato lanciato in codice rosso . Secondo quanto trapelato la vittima avrebbe riportato ferite lacero contuse alla testa e alla mano, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni tanto che è stato dimesso ieri mattina. Sono in corso le indagini per tentare di rintracciare l’aggressore che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Mas.Sag.