Litiga con un condomino preso a sprangate in testa

Un uomo di 51 anni è stato aggredito e preso a sprangate in testa, durante una lite condominiale, domenica pomeriggio, in via Baracca a Paderno Dugnano. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’assalitore, 47anni, lo ha colpito al culmine di una discussione per del materiale edile lasciato all’ingresso del palazzo, che impediva l’accesso al personale dell’ambulanza chiamata per un terzo condomino. Il 51 enne è stato a propria volta soccorso per ferita lacero-contusa al capo e portato in ospedale, la prognosi è di 5 giorni, mentre l’uomo che l’ha colpito è stato denunciato per lesioni. È successo tutto poco dopo le 14, quando un altro residente ha accusato un malore e ha chiamato il 112. I sanitari però hanno trovato la via d’accesso ostacolata dal ferito che stava sistemando il box. È così che il 47enne ha cominciato a inveire contro di lui e poi sarebbe salito in casa a prendere la mazzetta d’acciaio per regolare i conti. Adesso, dovrà rispondere anche di porto abusivo di oggetti atti a offendere.