Lite sulla navetta, aggrediti l’autista e un collega

Urla, insulti, spintoni e pugni ai due autisti del bus dell’Atm che sostituisce la metropolitana, a Gorgonzola. Martedì sera si sono vissuti attimi di paura, al capolinea di piazza Europa, dove due uomini, probabilmente alterati dall’alcol, hanno aggredito i dipendenti dell’azienda dei trasporti. Il mezzo era pieno, pronto per partire verso Gessate in questi giorni di lavori sui binari. I due individui, a quanto riferito dai testimoni, avrebbero infastidito i passeggeri, qualcuno ha raccontato anche di un tentativo di scippo. Il conducente del mezzo e un collega sono intervenuti per allontanarli, ma i due hanno reagito: ne è nata una colluttazione prima a bordo della navetta e poi a terra, sono volati calci e schiaffi, per fortuna senza conseguenze gravi per nessuno. Quando gli autisti sono risaliti, la coppia di violenti è tornata alla carica cercando di montare a bordo, ma è stata allontanata anche grazie all’aiuto dei viaggiatori, in particolare di un giovane di colore che si è messo in mezzo fra loro e i dipendenti di Atm.

La scena è stata ripresa dai cellulari dei presenti e il filmato ha fatto il giro del web. Il tema delle aggressioni sui mezzi pubblici è da tempo sul tavolo della politica. Gli episodi si susseguono, l’ultimo, più grave, a Corsico il primo luglio, quando un cinquantenne nordafricano ha accoltellato un passeggero sull’autobus Z553 della Stav. L’uomo aveva dato segni di squilibrio già alla pensilina, aveva rotto delle bottiglie buttando vetri ovunque, ma nessuno poteva immaginare che durante la marcia la situazione sarebbe degenerata. L’alterco nato con il 41enne che gli aveva chiesto di non disturbare è finito con ferite al braccio e alla mano del viaggiatore e il panico fra i sedili. L’autista ha bloccato il mezzo e aperto le porte, l’assalitore è fuggito. Pochi giorni dopo però è stato identificato e denunciato. Barbara Calderola