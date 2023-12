Lite stradale . Colpisce 34enne con una spranga

La lite è nata in mezzo alla strada. Motivi banali, le solite discussioni che nascono per nulla quando si circola: un parcheggio ingombrante, una sosta di troppi minuti in strada. Il 76enne è sceso dall’auto, infastidito proprio da un motivo banale, ed è andato contro un 34enne, armato di spranga. Prima l’ha colpito al volto, poi a un braccio, facendolo finire al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas per le lesioni riportate, per fortuna non gravi.

Gli agenti, impegnati nel pattugliamento del territorio, notando la lite in via dei Mille e sentendo le urla sono intervenuti, cercando di bloccare il 76enne. L’uomo era in evidente stato di alterazione, probabilmente dall’abuso di alcol, brandiva la spranga di metallo e continuava a minacciare l’altro automobilista e gli operatori della polizia locale. Mantenendo la calma, gli agenti lo hanno fermato e disarmato. Poi, hanno proceduto all’identificazione e alla perquisizione, con l’ausilio di un secondo equipaggio.

In tasca aveva due coltelli a serramanico, mentre in auto nascondeva una falce e una fionda, con una cinquantina tra sassi e piombini. L’uomo, senza precedenti, è stato denunciato per lesioni, minacce, violenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Considerati gli evidenti sintomi dello stato di ebbrezza, è stato denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. L’aggredito, che per fortuna non si trova in serie condizioni di salute, ha sporto querela contro l’anziano.

Francesca Grillo